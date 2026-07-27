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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2026 14:51

Отец Боселли рассказал, как игрок себя чувствует после перелома носа

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Отец Боселли рассказал, как игрок себя чувствует после перелома носа
Фото: fckrasnodar.ru

Отец форварда «Краснодара» Хуана Боселли Пабло рассказал, как отреагировал на травму сына в матче первого тура РПЛ против «Рубина».

«Я списывался с Хуаном. Он получил кучу ударов в Казани, но, думаю, справится с этим и будет готов к следующему матчу. Сегодня врачи дополнительно обследуют его нос. Кажется, там ничего серьезного», – сказал Пабло Боселли «Чемпионату».

Добавим, предварительно у футболиста диагностировали перелом носа после столкновения с полузащитником казанцев Ильей Рожковым.

#футбол
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