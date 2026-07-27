Путин наградил депутата от РТ орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Президент России Владимир Путин наградил депутата Государственной Думы от Республики Татарстан, председателя Комитета по контролю Олега Морозова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокая государственная награда вручена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Торжественная церемония состоялась сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в рамках встречи главы государства с депутатами Государственной Думы восьмого созыва.

Олег Морозов родился в Казани, окончил Казанский государственный университет. Он является депутатом, избиравшимся в Госдуму всех восьми созывов с 1993 года. В разное время занимал посты вице-спикера палаты, начальника Управления Президента РФ по внутренней политике (2012–2015), был членом Совета Федерации от Татарстана .

Ранее был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Александра Невского . В 2021 году возглавил Комитет Госдумы по контролю.