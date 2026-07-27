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Происшествия 27 июля 2026 14:17

Момент гибели мопедиста, влетевшего в фонарный столб в Казани, попал на видео

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Момент гибели мопедиста, влетевшего в фонарный столб в Казани, попал на видео

Момент страшного ДТП в Казани, в результате которого погиб водитель мопеда, попал на видео. Запись обнародовала городская Госавтоинспекция. По данным правоохранителей, мужчина не получал право управления транспортными средствами какой-либо категории, в автошколе не обучался.

Напомним, авария произошла в ночь на 27 июля напротив дома № 61 по Сибирскому тракту. 52-летний водитель мопеда модели YD50Q-6 на высокой скорости потерял управление и влетел в фонарный столб. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм.

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#мопед #погиб в дтп #врезался в столб
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