Момент гибели мопедиста, влетевшего в фонарный столб в Казани, попал на видео

Момент страшного ДТП в Казани, в результате которого погиб водитель мопеда, попал на видео. Запись обнародовала городская Госавтоинспекция. По данным правоохранителей, мужчина не получал право управления транспортными средствами какой-либо категории, в автошколе не обучался.

Напомним, авария произошла в ночь на 27 июля напротив дома № 61 по Сибирскому тракту. 52-летний водитель мопеда модели YD50Q-6 на высокой скорости потерял управление и влетел в фонарный столб. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм.