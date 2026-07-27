«На кону судьба народа»: Путин заявил о формировании нового мироустройства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти действуют сейчас в период формирования нового мироустройства. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, завершающего свою работу, сообщает ТАСС.

«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», – указал Путин. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «на кону судьба» народа России, и отметил, что это не является преувеличением.