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Политика 27 июля 2026 15:30

«На кону судьба народа»: Путин заявил о формировании нового мироустройства

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«На кону судьба народа»: Путин заявил о формировании нового мироустройства
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти действуют сейчас в период формирования нового мироустройства. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, завершающего свою работу, сообщает ТАСС.

«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», – указал Путин. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «на кону судьба» народа России, и отметил, что это не является преувеличением.

#Владимир Путин #Госдума
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