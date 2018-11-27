WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 ноября 2019, 16:06

Спорт

«Рубин» попытался отнять очки у лидера чемпионата, но проиграл

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Спорт

«Рубин» попытался отнять очки у лидера чемпионата, но проиграл

Фото: архив

Игра в последнем домашнем матче казанцев в 2019 году получилась боевой.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» провел последний в этом году домашний матч чемпионата страны. Хозяева уступили бесспорному лидеру турнира – петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. В начале матча казанцы пропустили мяч, после перерыва сумели сравнять счет, преобразив игру, но в итоге все же проиграли.

Играть сегодня казанцам пришлось с лидером чемпионата России – питерским «Зенитом», который тренирует Сергей Семак, один из лучших капитанов в истории «Рубина», двукратный чемпион страны в составе команды Курбана Бердыева. Он до сих пор дружит с наставником казанцев Романом Шароновым, но дружба эта, конечно, не имела значения на игровом поле.

До весны «Рубин» на домашнем стадионе казанские болельщики больше не увидят, два оставшихся в 2019 году матча чемпионата он сыграет соответственно в Грозном и Сочи.

В игре с питерцами не приняли участия три полузащитника казанского клуба. Все три из-за дисквалификации – Зурико Давиташвили, Александр Ташаев и Александр Зуев. Зато вышел в стартовом составе защитник Олег Данченко, восстановившийся после травмы, которую получил месяц назад во встрече со «Спартаком» (0:0).

Самая не забивающая команда чемпионата – «Рубин» (восемь голов в 16 матчах) принимала самую результативную – «Зенит» забил 31 мяч. И очень быстро гости подтвердили свое реноме забивной команды. На восьмой минуте в ходе быстрой атаки точно на отметке 11 метров мяч получил хорошо знакомый татарстанским болельщикам иранский форвард «Зенита» –туркмен по происхождению Сердар Азмун. Он с точки не промахнулся. При этом на сегодняшнюю встречу хозяева выставили сразу троих центральных защитников – это не помогло.

Разумеется, казанцы пытались организовать контрнаступление, но у давно не побеждавшего «Рубина» наблюдаются проблемы в том числе и с организацией атак. Много времени хозяева проводили на чужой половине поля, а шанс забить снова получили питерцы. На 31-й минуте после углового защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сильно и точно пробил в девятку, откуда мяч успел достать в отчаянном прыжке голкипер хозяев Юрий Дюпин. К чести казанцев, больше в первом тайме они не пропустили. Согласно статистике, за первые 45 минут гости нанесли шесть ударов против двух у хозяев. Поединок шел достаточно мирно – ни одной желтой карточки до перерыва.

Во втором тайме гости сразу прижали хозяев к их воротам. С большим трудом те все же смогли выбраться на чужую половину поля. Казанцы активизировались, даже смогли создать пару приличных моментов, но попасть в ворота «Зенита» никак не удавалось. Потом почти удалось: на 63-й минуте Павел Могилевец без помех бил метров с восьми, но пробил точно в руки голкипера гостей Михаила Кержакова. «Рубин» начал рисковать, пытаясь спасти игру. И риск себя оправдал – свой гол хозяева выстрадали, заслужили. Евгений Марков на 66-й минуте успел дотянуться до отскочившего мяча и смог отправить его с двух метров в дальний угол, 1:1. Успех воодушевил «Рубин», команда на всех крыльях полетела вперед. Но, упустив ряд выгодных моментов, гости все же реализовали одну из своих возможностей, разящий удар низом нанес Артем Дзюба, 1:2. «Зенит» вновь одержал победу.

«Рубин» проиграл второй раз подряд на своем поле, но второй тайм сегодняшнего матча можно занести в актив казанцев. После 17 туров у клуба из столицы Татарстана осталось 17 очков. 30 ноября в Грозном «Рубин» сыграет с «Ахматом».

«Рубин» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1).
Голы забили: Марков (66) – Азмун (8), Дзюба (79).
Предупреждены: Данченко, Сорокин, Иг. Коновалов – Дриусси, Караваев.
«Рубин»: Дюпин, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Уремович, Сорокин, Данченко (Кварацхелия, 59), Иг. Коновалов, Могилевец, Подберезкин, Микелтадзе, Марков (Кьяртанссон, 82). 

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