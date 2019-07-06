Менделеевский этнофестиваль «Марийская Восьмерка» попал в финал премии Russian Even Awards 2019

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Менделеевский этнофестиваль «Марийская Восьмерка» вошел в число финалистов Приволжского федерального округа национальной премии в области событийного туризма Russian Even Awards 2019, пишут «Менделеевские новости».



Фестиваль отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 тысяч человек».



В финал конкурса попал 141 проект из 13 регионов. Участники-финалисты получат баллы, которые станут частью рейтинга регионов по итогам национальной премии.

Лучшие проекты Приволжья и Урала получат право принять участие в общенациональном финале Russian Event Awards, который состоится с 15 по 17 ноября в Самаре.



В этом году «Марийская восьмерка» прошла в деревне Ильнеть 6 июля. Кульминацией этнофестиваля стал национальный танец под одноименным названием, в котором приняли участие и взрослые, и дети. «Марийская восьмерка» является самым массовым танцем марийцев – его участники выстраиваются в хоровод длиной более километра.

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