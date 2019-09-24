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Татар-информ

25 сентября 2019, 05:18

Общество

Петровы из Буинска стали одними из самых ярких семей полуфинала конкурса «Нечкэбил 2019»

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Общество

Петровы из Буинска стали одними из самых ярких семей полуфинала конкурса «Нечкэбил 2019»

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Изюминкой презентации семьи стало исполнение фокстрота, который в семью Петровых внесла мама Федора.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Семья Тамары и Федора Петровых из буинского села Чувашские Кищаки приняла участие в полуфинале Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил-2019». Об этом сообщает пресс-служба Буинского района.

На полуфинал в Казань съехались более тридцати семей из муниципальных районов республики. Делегацию Буинского района возглавляли начальник Управление культуры Буинского муниципального района РТ Ринат Гимранов и начальник отдела ЗАГС Эльвира Шагалиева.


Сельчане Тамара и Федор являются клубными работниками. Петровы представили программу, основанную на традициях своей интернациональной семьи.

Яркой изюминкой презентации стало исполнение фокстрота, который в семью Петровых внесла мама Федора, научившаяся танцевать этот танец в годы Великой Отечественной войны. Представителей Буинского района особо отметили члены жюри, вручив сразу три диплома.

Результаты полуфинала огласят в октябре, но уже очевидно, что Петровы стали одними из самых ярких и творческих семей полуфинала конкурса.


Ежегодный конкурс «Нечкэбил» проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья».

 

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