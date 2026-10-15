В Татарстане ветеран спецоперации благодаря господдержке открыл две пекарни

Благодаря мерам государственной поддержки ветеран специальной военной операции Никита Сидоров открыл в Татарстане две пекарни с собственным производством. Предприниматель воспользовался комплексной финансовой господдержкой для участников спецоперации, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Поддержку предпринимателям из числа бойцов СВО, а также членам их семей Министерство экономики Татарстана и подведомственные ему институты развития оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Никита Сидоров зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в декабре 2024 года и получил финансовую помощь для развития бизнеса. В 2025 объем господдержки составил 5 млн рублей. При этом ставка по кредиту составила 1%, а поручительство было предоставлено по минимальной льготной ставке 0,1% годовых.

Эти средства позволили ИП открыть в Набережных Челнах две пекарни «Хлебница», специализирующиеся на собственном производстве свежей выпечки. Предприниматель планирует дальнейшее развитие бизнеса, включая открытие столовой.

На прошедшей неделе в Казани состоялась пресс-конференция, посвященная мерам поддержки предпринимателей – участников специальной военной операции и членов их семей. Руководитель подведомственного Минэкономики РТ Центра «Мой бизнес» РТ НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Линара Бурханова проинформировала о действующих финансовых и нефинансовых мерах поддержки предпринимателей – участников спецоперации и членов их семей, а также о результатах оказываемого содействия бизнесу.

Микрофинансовый продукт «Поддержка СВО» предоставляет возможность субъектам малого и среднего предпринимательства получить микрозаем в сумме до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев под 1% годовых.

Всего за период действия программы выдан 241 микрозайм на общую сумму более миллиарда рублей:

● 2024 год – 26 микрозаймов на 101,9 млн рублей;

● 2025 год – 123 микрозайма на 535,4 млн рублей;

● 2026 год (по состоянию на 6 октября) – 92 микрозайма на 412,8 млн рублей.

Предусмотрен и льготный гарантийный продукт «Поддержка СВО», воспользоваться которым могут предприниматели, вернувшиеся из зоны спецоперации, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики и заключившие трудовой договор с гражданином, вернувшимся с фронта. Размер поручительства – до 70% от суммы обязательства, комиссионное вознаграждение составит от 0,5% до 1% от суммы поручительства.

Кроме того, предпринимателям – участникам спецоперации доступна программа льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» до 40 млн рублей на срок до 60 месяцев при ставке годовых от 5%. Размер аванса – от 15%, при поручительстве Гарантийного фонда РТ – 0%.

Еще доступны ветеранам льготная аренда государственного и муниципального имущества и нефинансовые услуги нефинансовых мер поддержки, среди которых – консультации, помощь в запуске и развитии собственного дела, разработка бизнес-плана и другие.

О мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.