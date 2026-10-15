Средняя цена картофеля в России опустилась до 49,8 рубля за килограмм

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Картофель стал продуктом с самым заметным снижением цены в России в сентябре. За месяц его средняя стоимость уменьшилась на 11,6% и составила 49,8 рубля за килограмм. Об этом РИА Новости сообщили в Руспродсоюзе.

По данным ассоциации, картофель занимает первое место в рейтинге самых подешевевших продуктов второй месяц подряд. В последнюю неделю сентября средняя потребительская цена килограмма картофеля составляла 49,8 рубля – на 11,6% меньше, чем месяцем ранее.

В пятерку продуктов, которые также заметно подешевели в сентябре, вошли капуста, цена на которую снизилась на 10,7%, лук – на 9,3%, яблоки – на 9,2%, морковь – на 8,7% и свекла – на 6,3%.