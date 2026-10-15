Шеф ФБР опубликовал пост «Из России, с любовью...»

Директор Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Кэш Пател, информация о поездке которого в РФ была опровергнута накануне, опубликовал в социальной сети X (прежде Twitter) лаконичный пост, гласящий: «Из России, с любовью...»

Накануне телеканал MS NOW со ссылкой на собственные источники сообщил о приезде Патела в Россию. Однако затем ФБР опровергло эту информацию, рассказав в X, что шеф ведомства участвует в мероприятии в честь правоохранителей, которое проводится в Университете Либерти в штате Вирджиния.

Сам Пател также опроверг посещение России, написав в X: «Факты важнее кликбейта».

Возможно, сегодняшняя запись представителя администрации Трампа содержит отсылку к названию второго фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью», являющегося экранизацией пятого романа из соответствующего цикла Яна Флеминга. Одним из оппонентов «агента 007» там выступает генерал Грубозабойщиков.

В июле издание Politico со ссылкой на американского чиновника и на еще один источник, знакомый с ситуацией, писало, что директор ФБР может до конца текущего года посетить РФ. В качестве возможных дат визита тогда упоминались именно 14–15 октября.