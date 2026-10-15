Юрист Бондарь объяснил, каким бизнесом можно заниматься в собственной квартире

Жилищный кодекс России разрешает работать из собственной квартиры, но при соблюдении определенных условий. Об этом RT рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, часть 2 статьи 17 Жилищного кодекса позволяет использовать жилое помещение для профессиональной деятельности или предпринимательства, если человек законно в нем проживает. При этом переводить квартиру в нежилой фонд не нужно.

Однако есть несколько ограничений. В частности, человек должен действительно жить в квартире. Поэтому собственник, который сдает жилье и сам в нем не проживает, не может вести там профессиональную деятельность. Кроме того, нельзя нарушать права соседей и необходимо соблюдать требования к жилым помещениям, в том числе пожарные и санитарные нормы.

Как пояснил Бондарь, не все виды бизнеса разрешено вести в квартире. Жилищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства, гостиницы и хостелы, а также заниматься миссионерской деятельностью. Нельзя использовать квартиру под офис, склад или магазин, если это фактически превращает жилье в нежилое помещение. В таких случаях суд может обязать прекратить деятельность.

При этом репетиторство, научная и творческая работа, адвокатская практика и другие виды профессиональной деятельности обычно разрешены. По словам эксперта, претензий, как правило, не возникает к репетиторам, бухгалтерам, юристам и психологам, которые принимают клиентов дома.

Отдельный вопрос – уроки вокала. Здесь важно учитывать уровень шума, который слышат соседи. Согласно санитарным правилам, днем, с 07:00 до 23:00, допустимый эквивалентный уровень шума составляет 40 дБА, а максимальный – 55 дБА. Ночью нормы ниже: 30 и 45 дБА соответственно.

За использование жилого помещения не по назначению статья 7.21 КоАП России предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, отметил Бондарь.

Нарушение тишины наказывают по региональным законам, поэтому размер штрафа зависит от субъекта России. Обычно он составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Таким образом, работать из квартиры закон не запрещает, заключил эксперт. Главное – действительно проживать в этом помещении, не превращать его в офис или склад и не создавать неудобств соседям из-за шума.