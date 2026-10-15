Абдулганиев дал старт российско-индийскому форуму «ТАЙМ»

Старт II Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» дал сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев. Мероприятие прошло в стенах Центра уникального мастерства в столице республики.

«Во второй раз Казань распахивает двери для участников форума. Причем география мероприятия растет. В этом году к нам приехали не только предприниматели, но и художники, ремесленники и многие другие», – заявил Абдулганиев.

Он подчеркнул, что за прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. Кроме того, в республике проходят различные мероприятия с индийской направленностью. Например, фестиваль индийского кино или выставка индийской литературы.

«Важно, что мы сделали, а не то, что мы хотели сделать. И нам есть что показать», – выразил уверенность Абдулганиев.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар в свою очередь заметил, что в Татарстане большое внимание уделяется взаимоотношениям с его страной. Он подчеркнул, что всё больше студентов и инвесторов Индии делают выбор в пользу республики.

«Наши бизнесы и торговые связи основаны на дружеских отношениях между нашими народами. Когда мы говорим о бизнес-форуме, мы говорим не только о финансах, но и сближении стран и народов в культурной среде», – акцентировал Кумар.