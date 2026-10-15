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Происшествия 15 октября 2026 09:51

Минувшей ночью над Россией сбили 166 вражеских БПЛА

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166 вражеских беспилотников перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны россии
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