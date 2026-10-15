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Экономика 15 октября 2026 10:45

ЦБ запретил физлицам переводить криптовалюту на собственные «холодные» кошельки

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ЦБ запретил физлицам переводить криптовалюту на собственные «холодные» кошельки
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Банк России ввел запрет на перевод криптовалюты физическим лицом на собственный «холодный» (некастодиальный) кошелек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения регулятора.

«Нет, перевод цифровой валюты физическим лицом на некастодиальный кошелек в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона №282-ФЗ не разрешен», – приводит агентство цитату из разъяснений Центробанка.

Все ключи к некастодиальному кошельку находятся у самого пользователя, который несет единоличную ответственность за свои средства. Полная автономия и отсутствие привязки к личности делают такие кошельки предметом пристального внимания регуляторов по всему миру, отмечал ранее РБК.

В отчете международной Группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) было указано, что переводы через некастодиальные кошельки создают уязвимость, поскольку не проходят через систему обязательного контроля AML.

Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах» Президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа текущего, 2026 года. Позднее ЦБ утвердил правила допуска на криптовалютный рынок России.

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#криптовалюта #банк россии
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