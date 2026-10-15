Казанские инспекторы ДПС составили более 600 протоколов на водителей за вечер
Свыше 600 административных протоколов составили автоинспекторы ДПС Казани за минувший вечер. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Среди выявленных во время рейда нарушений – непредоставление преимущества в движении пешеходам (составлено более 45 протоколов на водителей-нарушителей), управление транспортным средством с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента (выявлено более 40 нарушителей). Кроме того, протоколы составили на пешеходов, водителей СИМ и курьеров-доставщиков – более 70 материалов.