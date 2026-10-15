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Происшествия 15 октября 2026 09:32

Казанские инспекторы ДПС составили более 600 протоколов на водителей за вечер

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Свыше 600 административных протоколов составили автоинспекторы ДПС Казани за минувший вечер. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди выявленных во время рейда нарушений – непредоставление преимущества в движении пешеходам (составлено более 45 протоколов на водителей-нарушителей), управление транспортным средством с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента (выявлено более 40 нарушителей). Кроме того, протоколы составили на пешеходов, водителей СИМ и курьеров-доставщиков – более 70 материалов.

#рейд гибдд #госавтоинспекции казани #нарушение пдд
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