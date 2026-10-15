В Казани откроется выставка картин, написанных для помощи храмам

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ состоится открытие выставки картин «Уроки у рек». Все работы были написаны на выездных пленэрах у храмов, которым требуется восстановление. Позже картины будут проданы на аукционах, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Выставка посвящена храмам Татарстана, расположенным на урочищах Елагино, Богодухово, Карланги, Никольское. Отдельная серия картин написана с Успенской церкви села Красная Поляна Тетюшского района. Всего будет представлено 70 полотен.

Пленэры состоялись в рамках проекта «Уроки у рек» при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами стали Крестовоздвиженский храм села Каинки и движение «Куда ведут ручьи», при участии арт-группы «Светает», ассоциации художников-пленэристов РТ.

«Храмы на урочищах — произведения архитектуры, часть культурного ландшафта Татарстана и нашей общей памяти. Их ценность не определяется тем, сохранилось ли рядом село. Они достойны внимания уже потому, что несут в себе подлинную историческую материю XVIII–XIX веков», – подчеркивают авторы проекта

Все полотна, представленные на выставке, переданы для благотворительного аукциона. Он пройдет в рождественские дни. Средства от продажи картин будут переданы в поддержку храмов.

Купить картины можно и до аукциона, более подробная информация – по ссылке.

Открытие выставки состоится 16 октября в 17:30. В остальные дни посетить выставку можно будет до 20 ноября со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.