Европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом

Крупнейшие европейские производители лосося начали добавлять в корм для рыб сырье из куриного мяса. Причиной стало резкое подорожание рыбной муки, которую традиционно используют в аквакультуре. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей нескольких компаний отрасли, передает ТАСС.

Менеджер норвежской компании Lerøy Йорген Скейде объяснил, что из-за масштабов производства компании потребовалась альтернатива подорожавшей рыбной муке. По его словам, мука из мяса птицы оказалась единственным видом сырья, который соответствовал всем необходимым требованиям.

Как отмечает издание, корма на основе мяса птицы обходятся более чем в два раза дешевле рыбной муки в пересчете на тонну. За последние два года стоимость рыбной муки выросла почти вдвое. Это связано с сокращением рыбных ресурсов и увеличением спроса на продукцию в Китае.

В течение многих лет европейские производители и продавцы не решались предлагать покупателям лосося, выращенного на кормах из куриного сырья. Они опасались, что потребители сочтут такой способ производства неестественным.

Некоторые продуктовые сети даже запрещали закупать рыбу, при выращивании которой использовали побочные продукты птицеводства. Однако сейчас производители и продавцы постепенно отказываются от этих ограничений.

Использование куриного сырья в кормах для рыб рассматривают в том числе как более экологичный подход к производству, позволяющий сократить углеродный след.

При этом, как подчеркивает Financial Times, покупатели вряд ли узнают, что выращенного лосося кормили сырьем из мяса птицы: розничные продавцы не обязаны указывать эту информацию на упаковке.