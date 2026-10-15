FT: США предложили Европе разморозить часть активов РФ и передать их Вашингтону

Соединенные Штаты предложили странам Европы разморозить часть российских активов и перевести эту часть под контроль структуры, подотчетной американской стороне. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предложение выдвинули спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах в Майами, которые состоялись на прошлой неделе. Во встрече приняли участие представители Украины, Франции, Германии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

По словам собеседников издания, спецпосланники Трампа предложили несколько вариантов разблокировки активов РФ, включая и перевод их под контроль структуры, подотчетной США.

Американский чиновник уточнил, что судьба замороженных российских активов обсуждалась как часть возможного всеобъемлющего мирного соглашения. По его данным, было высказано множество идей относительно того, как можно было бы использовать эти средства после завершения вооруженного противостояния.

При этом представители европейских стран и структур отвергли данную инициативу. Присутствовавшие на встрече еврочиновники подчеркнули, что выступают против отказа от контроля над активами и возвращения части их РФ. «Им (американцам – прим. Т-и) сказали, что этого просто не произойдет», – пояснил один из источников.

В связи с этим FT напомнило, что аналогичное предложение по поводу заблокированных активов Москвы присутствовало в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

Страны Европейского Союза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Примерно 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear. Евросовет 12 декабря 2025 года принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их РФ. «Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – подчеркнул он.