Абдулганиев осмотрел выставку «Россия – Индия: межрегиональное партнерство»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев ознакомился с выставкой «Россия – Индия: межрегиональное партнерство», которая открылась сегодня в казанском Центре уникального мастерства в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «TАЙМ». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Экспозиция включает 65 выставочных стендов, где свою продукцию представили 97 компаний: 29 из Индии (включая индийскую ярмарку) и 68 из России (включая татарскую ярмарку).

Выставка при этом поделена на 12 зон: мастер-классы, Республика Татарстан, ярмарка, финансовый сектор, кадровая ярмарка, В2В, лаундж-зона, спортивная зона, компании Индии и России, медицина, образование, сельское хозяйство.

В зоне татарстанских промыслов можно ознакомиться с традиционными ремеслами, производством художественной керамики, украшений и головных уборов, изделий из жгута. Большой популярностью пользуются сувениры и национальная одежда.

Отдельная зона выделена российско-индийским компаниям, занимающимся медициной и оздоровлением, медиа и искусством, чайной индустрией, производством продуктов питания, косметики, образованием и легкой промышленностью. На индийской ярмарке работают 14 компаний из Индии. Спортивная зона представлена крикетом и шахматами.

Выставка будет работать два дня – 15 и 16 октября. II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» проходит в Казани с 14 по 17 октября. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и Индии. В центре внимания – практические возможности для бизнеса, новые партнерства и совместные проекты.