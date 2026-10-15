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На главную ТИ-Спорт 15 октября 2026 10:20

Фигуристка Косторная приступила к тренировкам после операции на плече

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Фигуристка Косторная приступила к тренировкам после операции на плече
Фото: социальные сети Алены Косторной

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в паре с мужем Георгием Куницей, вернулась к тренировкам после травмы.

В августе этого года девушке сделали операцию на плече.

«10 недель без тренировок, и вот долгожданное «можно попробовать». Снова все сначала, снова привыкать к режиму, снова прочувствовать усталость и мышечную боль, снова вспоминать все элементы, что были забыты. Но, честно сказать, я рада вновь оказаться на льду. Даже несмотря на предстоящие трудности», – написала Косторная в социальных сетях.

Добавим, пара не участвует в соревнованиях с 2024 года.

#фигурное катание
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