Фигуристка Косторная приступила к тренировкам после операции на плече

Фото: социальные сети Алены Косторной

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в паре с мужем Георгием Куницей, вернулась к тренировкам после травмы.



В августе этого года девушке сделали операцию на плече.

«10 недель без тренировок, и вот долгожданное «можно попробовать». Снова все сначала, снова привыкать к режиму, снова прочувствовать усталость и мышечную боль, снова вспоминать все элементы, что были забыты. Но, честно сказать, я рада вновь оказаться на льду. Даже несмотря на предстоящие трудности», – написала Косторная в социальных сетях.



Добавим, пара не участвует в соревнованиях с 2024 года.