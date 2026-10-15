В Казани пройдет бизнес-фестиваль «Локальный код»

Фото: АО «ТБанк»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан 22 октября пройдет бизнес-фестиваль Т-Банка – часть федеральной экспедиции «Локальный код», направленной на исследование предпринимательства в регионах. В центре программы – вопросы технологического развития компаний, стратегии масштабирования бизнеса и влияние культурной идентичности на формирование современных брендов.

В дискуссиях примут участие предприниматели, представители крупных компаний, эксперты в области экономики, технологий и креативных индустрий, а также представители органов власти и институтов развития. Всего в программе заявлено более 20 спикеров.

Одна из тем встречи – внедрение новых технологий в бизнес-процессы. Участники обсудят, почему перспективные разработки и успешные пилотные проекты не всегда переходят в стадию практического применения, какие задачи компании решают с помощью искусственного интеллекта и как оценивать экономический эффект от внедрения технологических решений.

Фото: АО «ТБанк»

Отдельный блок будет посвящен стратегиям развития компаний. В числе вопросов – открытие собственных точек, запуск франшиз, выход на маркетплейсы и выстраивание партнерских моделей. Эксперты рассмотрят особенности разных сценариев роста и условия, при которых они применимы в различных отраслях.

Еще одна тема программы – роль национальной идентичности в бизнесе. Речь пойдет о том, как культурные особенности регионов отражаются в гастрономии, моде, дизайне и архитектуре, где проходит граница между культурным кодом и маркетинговыми инструментами и как компаниям выходить на новые рынки, сохраняя связь с местом своего происхождения.

До Казани фестивали проекта «Локальный код» состоялись во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. По данным организаторов, их участниками стали более 7 тыс. предпринимателей. Встречи предпринимательских сообществ в формате беговых встреч также проходили в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. После Казани экспедиция продолжится в Краснодаре.

Фото: АО «ТБанк»

О мероприятии

Дата: 22 октября 2026 года.

Место: Национальная библиотека Республики Татарстан, Казань, ул. Пушкина, 86. Начало регистрации гостей: 15.00.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта: https://localkod.ru/kazan/.