За неделю 14,6 тысячи татарстанцев заболели гриппом и ОРВИ

За неделю в Республике Татарстан зафиксировали 14 587 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже уровня эпидемического порога на 6%.

Среди циркулирующих респираторных вирусов доля гриппа пока мала, а значит, отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас самое время пройти вакцинацию. На сегодня прививку против гриппа получили уже 639 642 жителя РТ, из них 147 419 детей.

Ранее в большом материале о текущем сезоне ОРВИ «Татар-информ» рассказывал, когда действительно стоит обращаться к врачам, чем питаться при простуде и почему опасно переносить ее на ногах.