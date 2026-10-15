Сапбордист нашел в Каме в Татарстане утонувшего мужчину

Тело утонувшего мужчины обнаружил в Каме в Набережных Челнах местный житель, катавшийся на сапборде. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сапбордист, отплывая от пляжа у детского клуба «Навигатор» в сторону Малой Шильны, заметил в воде мужские ботинки. Приблизившись, он увидел торчащие из воды ноги. Мужчина сообщил о случившемся по номеру 112.

Спасатели извлекли из воды тело утонувшего 29-летнего мужчины на расстоянии 5 метров от берега и передали его полицейским. В МЧС предположили, что мужчина мог оступиться на берегу и упасть в воду.