В МАКСе появилась возможность быстрого перехода в мобильный дневник

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В национальном мессенджере МАКС появилась возможность быстрого перехода в мобильный дневник. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Чтобы воспользоваться возможностью быстрого перехода, необходимо использовать следующий алгоритм: «Чаты» – «Сферум» – «Дневник» – «Открыть приложение Моя школа».

В ведомстве заметили, что теперь нет необходимости искать ярлык дневника на экране телефона, так как «всё собрано в одном защищенном пространстве».

Через национальный мессенджер жители Татарстана уже оплачивают ЖКУ и детский сад, передают показания счетчиков, проверяют штрафы, пользуются порталом госуслуг РТ и другими сервисами, заметили в министерстве.

Развитие удобных цифровых инструментов в мессенджере МАКС отвечает задачам национального проекта «Экономика данных» и создает единую безопасную экосистему для жителей России в целом и Татарстана в частности, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в МАКСе расширили возможности использования свидетельства о рождении.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.