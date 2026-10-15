Митрополит Кирилл освятил молельную комнату клиники РЖД в Казани

Фото: © РЖД-Медицина

Глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил молельную комнату в казанской клинике РЖД-Медицина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«Визит владыки был приурочен к окончанию обучения сестер милосердия навыкам оказания медицинской помощи, которое проводили специалисты клиники "РЖД-Медицина". Знаменательно, что визит в клинику прошел в праздничный день – Покрова Пресвятой Богородицы», – отметили в клинике РЖД.

Фото: © РЖД-Медицина

Митрополит провел обряд освящения молельной комнаты во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, а также встретился с пациентами и персоналом больницы. Также между клиникой и Казанской Епархией Русской Православной Церкви было подписано соглашение о сотрудничестве при оказании паллиативной помощи.