Минобрнауки РФ планирует обязать абитуриентов заранее оплачивать первый семестр

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Министерство науки и высшего образования РФ намерено обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в вузе до начала учебы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной вероятного нововведения в министерстве назвали необходимость избежать случаев, когда поступающие заключают договоры сразу с рядом высших учебных заведений и занимают несколько мест.

Актуальные на данный момент правила приема в вузы не требуют от абитуриента обязательной оплаты для зачисления. При заключении поступающим нескольких договоров на соответствующие платные места уже не могут претендовать другие абитуриенты.

«Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», – заявили в Минобрнауки России.

В ведомстве также предложили дополнить порядок приема на платные места нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Проект приказа о внесении изменений в порядок приема опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 марта следующего, 2027 года.

Ранее стало известно, что Минобрауки РФ намерено ограничить право отчисленных студентов поступать в тот же вуз на пять лет с момента исключения.