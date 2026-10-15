Главный экономист ВЭБ.РФ: Госсектор экономики приближается к предельному размеру

Доля государственного сектора в национальной экономике не может превышать определенного предела без потери темпов роста, и Россия приблизилась к нему. Об этом заявил руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» – главный экономист ВЭБ.РФ Александр Исаков в интервью РБК.

По оценке специалиста, сославшегося на международный опыт, предельный размер расходов госсектора находится в диапазоне 30–40%. В России же консолидированный бюджет сейчас эквивалентен 39% ВВП и увеличился примерно на 6 процентных пунктов с уровней 2018–2019 годов, напомнил он.

«В этом смысле и международные сопоставления, и собственный опыт государственной политики говорят о том, что Россия приближается к верхнему пределу размеров госсектора, совместимому с высокими устойчивыми темпами роста, – пока не пересекла его», – подчеркнул Исаков.

В связи с этим экономист предупредил, что при пересечении этой черты дополнительная нагрузка может создать вызовы для устойчивого роста бизнеса и его инвестиций, а это скажется на доходной базе бюджета.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, по итогам 2026 года инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%, а в 2027 году увеличатся на символические 0,2%. ВВП при этом должен вырасти на 0,6% в этом году и на 1,4% в следующем. Объем расходов бюджетной системы на 2027 год Минфин РФ оценивает в 38% ВВП.

При этом эксперт уточнил, что «налоги в первом приближении нейтральны для совокупного спроса». Соответственно, более сильный негативный эффект для бизнеса связан с неопределенностью, а не с высоким уровнем налоговой нагрузки как таковым. Для долгосрочного планирования и развития у инвесторов должна быть определенность относительно правил и параметров налоговой системы, пояснил он.

Предшественник Александра Исакова на посту главного экономиста корпорации развития Андрей Клепач покинул эту должность в августе этого года. Знакомый Клепача тогда анонимно сообщил газете «Ведомости», что причиной ухода стали «личные резкие оценки экономического и политического развития страны, которые никак не могут совпадать с позицией госкорпорации».