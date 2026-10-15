В аэропорту Казани поймали троих мужчин, пытавшихся вывезти из РФ 4,5 млн рублей

Трое пассажиров авиарейса Казань – Сухум пытались вывезти из России более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Татарстанская таможня.

В казанском аэропорту во время прохождения по «зеленому» коридору мужчины имели при себе в ручной клади крупные суммы наличными. У первого из пассажиров было 2,145 млн, у второго – 2,505 млн, а у третьего – 2,530 млн. Согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), суммы наличных, превышающие в эквиваленте 10 тыс. долларов США, необходимо декларировать. Однако никто из данных пассажиров данную процедуру не прошел.

На мужчин завели административные дела по статье о недекларировании физлицом наличных денежных средств. У нарушителей изъяли суммы, превышающие разрешенный недекларируемый лимит: у первого – 1,290 млн рублей, у второго – 1,650 млн, у третьего – 1, 675 млн. Изъятые денежные средства будут находиться на ответственном хранении до принятия судебного решения по административным делам, говорится в сообщении.