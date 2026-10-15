В Казани изменится схема движения автобуса №89

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С субботы, 17 октября, в столице Татарстана изменится схема движения автобусного маршрута №89. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Изменения затронут конечный участок движения – до остановки «Ул. Ак. Сахарова». Автобус будет следовать таким образом: проспект Победы – улица Минская – улица Юлиуса Фучика – улица Академика Сахарова – проспект Победы. После этого он будет возвращаться на привычный маршрут.

Новая схема будет включать остановки «Азино-2», «Кабельное телевидение», «Ул. Р. Вагапова», «Ул. Ак. Сахарова», «Пр. А. Камалеева» и «ТЦ „Мега“», уточнили в городской администрации.

Схема: Комитет по транспорту исполкома Казани.