Мировые цены на нефть подскочили на 12%

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии мировые цены на «черное золото» выросли в среднем на 12-13%, сообщает РИА Новости.

Максимальный рост составил 19,1%. Так, на открытии торгов ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стоили 67,8 доллара США за баррель (на предыдущем закрытии стоимость составляла 60,15 доллара) и росли до 71,62 доллара.

Стоимость нефти марки WTI на открытии составила около 60,09 доллара США за баррель (на предыдущем закрытии — 54,8) и достигла 63,47 доллара (рост на 15,8%).

Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем в 2 раза после атаки на ее нефтяные объекты в прошедшую субботу. Ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция.

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