Школьники Казани смогут пообщаться с участниками WorldSkills 2019

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках образовательной программы «Одна школа – одна страна» 22 августа школьники из 58 образовательных учреждений Казани и Лаишевского района встретятся с участниками национальных сборных стран мирового чемпионата WorldSkills 2019. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Дети познакомятся с культурными особенностями гостей, а также расскажут о культуре народов России и Татарстана. Состоятся интерактивные практикумы по одной из компетенций», — рассказал спикер.

45-й мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдёт в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что открытие мирового чемпионата по профмастерству планируют транслировать в прямом эфире по федеральным каналам.

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