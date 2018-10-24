Артур Шипилов

7 августа 2019, 19:16

Спорт

Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

Рекомендуем

Спорт

Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

Фото: архив

Казанцы не самым удачным образом начали выступление в турнире на Кубок Президента Казахстана.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл свою первую игру предсезонного турнира на Кубок Президента Казахстана. Встреча против «Барыса» из Нур-Султана завершилась со счетом 6:1.

Хотелось бы сразу выделить позитивные моменты в игре подопечных Квартального: прессинг прямо в чужой зоне. Если игроки потеряли шайбу, то не откатываются, а сразу прижимают соперника. Тем не менее, проблемы со входом в зону никуда не ушли — дальше банального заброса дело не доходит. Новая идеология «Ак Барса» — подавляющий контроль шайбы, и это здорово.

Что приятно по первому периоду, так это малое количество пауз. Команды быстро переходят из атаки в оборону и обратно. Однако в середине периода молодой Максим Марушев неудачно принял шайбу в своей зоне, ее перехватил Никита Михайлис, после чего поразил ворота Рейбедорна. Тем не менее, спустя всего 5 минут Фрэттин сравнял счет, реализовав численное преимущество. Для канадца «Барыс» является командой, в которой он провел прошлый сезон.

Под занавес первого периода оборона казанцев вновь провалилась: казахстанцы оказались втроем перед одним защитником, и Кирилл Панюков замыкал уже пустые ворота. Чуть позже игроки «Ак Барса» остались в меньшинстве, и, что интересно, игра при неравных составах при Квартальном тоже изменилась: теперь оборонительные редуты располагаются не в своей штрафной, а выше, ближе к средней линии. Только новая тактика не помогла — «Барыс» реализовал большинство. Адам Хелука остался один перед Рейдеборном и буквально расстреливал его из очень выгодной позиции.

В начале второго периода «Ак Барс» выдал невиданную феерию — столько невынужденных потерь шайбы и неточных передач казанский зритель давно не видел. Однако стоит отметить действия «Барыса», который плотно обустроился в зоне казанцев. Вскоре в ворота казанцев залетала и четвертая шайба, очередное большинство реализовал Дастин Бойд. Как бы Рейдеборн не старался, если оборона не помогает, то и голкипер не всесилен.

Пятая шайба не заставила себя долго ждать, вновь гол и вновь удаление у казанцев. На этот раз броском от синей линии отличился Даррен Диц. После пятой пропущенной шайбы наставник «Ак Барса» решил пощадить Рейдеборна и вместо него в раме появился Артур Мисбахов. Казанцы бросились отыгрываться, однако сыграл фактор несыгранности — передачи то и дело шли в пустые зоны.

Нервозность и неразбериха в стане казанцев привели и к первому пропущенному голу Мисбахова. Из-за суматохи на пятачке Батырлан Муратов распечатал ворота казанского голкипера. Тем не менее, высокий прессинг не пропал, хоть и выглядел довольно вымученным.

Финальный период начался с удаления Патриса Кормье, моментами шайба чудом не отправлялась в ворота команды из Казани. Снаряд то и дело прыгал на пятачке Мисбахова, однако «Барыс» не торопился наказывать гостей. За счет движения по площадке казалось, что игроков из Казахстана больше, поэтому они везде успевают. Да и в целом, «Барыс» показывал очень интересную игру.

Тем не менее, заключительный отрезок игры казался более спокойным, чем предыдущие. Хозяева выполнили свою работу и не брезговали простыми забросами в зону подопечных Квартального, казанцы же как будто смирились с поражением. Последние пять минут команды и вовсе просто доигрывали. Ни мысли, ни опасных моментов. Больше было похоже на аэрохоккей — шайба у одной команды, тут же у другой, потом опять у первой и так по очереди. Очень много удалений было в игре у казанцев, и два из них привез Мисбахов — то он не вовремя накроет шайбу, то выкатится за пределы ограниченной трапеции. А все дело в новых правилах КХЛ. Матч так и закончился — 6:1.

Из самых крупных поражений в современной истории «Ак Барса» можно выделить матч 1 сентября 2018 года против СКА, завершившийся со счетом 1:6, поражение «Нефтехимику» 31 января 2017 года со счетом 8:2, а также победу «Сибири» над казанским коллективом в марте 2014 года со счетом 1:7.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 6:1. «Ак Барс» — Джастин Азеведо — Патрис Кормье — Мэттью Фрэттин (1), Игорь Ожиганов — Микаэль Викстранд; Станислав Галиев — Вячеслав Основин — Эмиль Галимов, Кристиан Хенкель — Даниил Журавлёв; Кирилл Петров — Артём Галимов — Михаил Фисенко, Роман Абросимов — Андрей Педан; Максим Марушев — Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Владимир Ткачёв, Александр Ляхов; Рейдеборн, Мисбахов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ выиграл две медали турнира по академической гребле
Новости дня
19:36
Из-за угрозы жизни врачи Набережных Челнов срочно приехали в Актаныш и прооперировали пенсионера

У 80-летнего мужчины обнаружилась аневризма брюшной аорты.

19:23
Условный срок получил пенсионер из РТ, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП

В конце декабря прошлого года 77-летний мужчина за рулем «УАЗа» устроил аварию, в которой пострадал 45-летний водитель легковушки, а его дочь погибла.

19:16
Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

Казанцы не самым удачным образом начали выступление в турнире на Кубок Президента Казахстана.

19:02
На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

В соревнованиях поучаствуют молодые спортсмены в возрасте до 17 лет.

18:57
В Казани сняли на видео, как нетрезвый дебошир напал на полицейского

В то время, как сотрудники ДПС оформляли протокол за тонировку, к ним подошел мужчина, который стал вести себя агрессивно и кидаться на полицейского.

18:46
Жители казанского поселка Дальний на сутки останутся без воды

Подачу воды прекратят в 9 часов утра в дома по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная, Шахтерская.

18:34
Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

Студия РИФ существует 18 лет и каждый год ставит новый спектакль, на представления приглашаются дети с ОВЗ, ребята из школ-интернатов, центра «Омет».

18:18
Участники акции «Автобус 14..30» посетят все районы РТ и встретятся с молодежью

Поучаствовать в дискуссии с активистами смогут школьники, студенты колледжей и университетов, работающая молодежь и молодые семьи до 30 лет.

18:17
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении 48-летнего задержанного меры пресечения.

18:04
Организаторы отменили проведение «КультТорга» на набережной Кабана

Новая дата проведения события будет анонсирована позднее.

17:54
В ЖК «Царицынский бугор» возобновилась стройка

Объект планируют сдать в четвертом квартале текущего года.

17:42
УНИКС стартует в новом сезоне 2 октября на Кубке Европы

Игроки казанской баскетбольной команды выйдут из отпуска 15 августа.

17:30
Первый в стране детский сад с лифтом откроется в Казани

Дошкольное учреждение расположено в жилом комплексе «Волжские просторы».

17:18
Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

Превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах Волги не обнаружено.

17:10
Владимир Вавилов: «Мы реально рассказываем, как будут решаться проблемы жителей Татарстана»

Кандидат в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» пообщался с жителями республики в рамках работы нового онлайн-сервиса «Мой депутат».

16:51
Немецкая компания Haribo потребовала обанкротить казанскую фирму

Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей.

16:45
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:40
Татарстан стал лидером по объему выданных кредитов малому бизнесу

За первое полугодие 2019 года республика выдала субъектам МСП кредиты на 4,1 млрд рублей.

16:38
Председатель Торгово-промышленной палаты РТ выиграл две медали турнира по академической гребле

Европейские игры мастеров прошли в итальянском Турине.

16:35
Данис Зарипов и Артем Лукоянов не сыграют в первом матче Кубка Президента Казахстана

Матч пройдет в Астане против местного «Барыса».

16:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:10
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
16:10
«Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет РТ

В сентябре в Татарстане состоятся выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.

15:50
«Нефтехимик» стартовал на турнире в Казахстане с поражения

Матч «Нефтехимика» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга завершился со счетом 1:5.

15:49
Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил 100 тыс. рублей долга по алиментам

Судебные приставы также наложили арест на автомобиль должника и ограничили его в праве управления машиной.

События