Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл свою первую игру предсезонного турнира на Кубок Президента Казахстана. Встреча против «Барыса» из Нур-Султана завершилась со счетом 6:1.

Хотелось бы сразу выделить позитивные моменты в игре подопечных Квартального: прессинг прямо в чужой зоне. Если игроки потеряли шайбу, то не откатываются, а сразу прижимают соперника. Тем не менее, проблемы со входом в зону никуда не ушли — дальше банального заброса дело не доходит. Новая идеология «Ак Барса» — подавляющий контроль шайбы, и это здорово.

Что приятно по первому периоду, так это малое количество пауз. Команды быстро переходят из атаки в оборону и обратно. Однако в середине периода молодой Максим Марушев неудачно принял шайбу в своей зоне, ее перехватил Никита Михайлис, после чего поразил ворота Рейбедорна. Тем не менее, спустя всего 5 минут Фрэттин сравнял счет, реализовав численное преимущество. Для канадца «Барыс» является командой, в которой он провел прошлый сезон.

Под занавес первого периода оборона казанцев вновь провалилась: казахстанцы оказались втроем перед одним защитником, и Кирилл Панюков замыкал уже пустые ворота. Чуть позже игроки «Ак Барса» остались в меньшинстве, и, что интересно, игра при неравных составах при Квартальном тоже изменилась: теперь оборонительные редуты располагаются не в своей штрафной, а выше, ближе к средней линии. Только новая тактика не помогла — «Барыс» реализовал большинство. Адам Хелука остался один перед Рейдеборном и буквально расстреливал его из очень выгодной позиции.

В начале второго периода «Ак Барс» выдал невиданную феерию — столько невынужденных потерь шайбы и неточных передач казанский зритель давно не видел. Однако стоит отметить действия «Барыса», который плотно обустроился в зоне казанцев. Вскоре в ворота казанцев залетала и четвертая шайба, очередное большинство реализовал Дастин Бойд. Как бы Рейдеборн не старался, если оборона не помогает, то и голкипер не всесилен.

Пятая шайба не заставила себя долго ждать, вновь гол и вновь удаление у казанцев. На этот раз броском от синей линии отличился Даррен Диц. После пятой пропущенной шайбы наставник «Ак Барса» решил пощадить Рейдеборна и вместо него в раме появился Артур Мисбахов. Казанцы бросились отыгрываться, однако сыграл фактор несыгранности — передачи то и дело шли в пустые зоны.

Нервозность и неразбериха в стане казанцев привели и к первому пропущенному голу Мисбахова. Из-за суматохи на пятачке Батырлан Муратов распечатал ворота казанского голкипера. Тем не менее, высокий прессинг не пропал, хоть и выглядел довольно вымученным.

Финальный период начался с удаления Патриса Кормье, моментами шайба чудом не отправлялась в ворота команды из Казани. Снаряд то и дело прыгал на пятачке Мисбахова, однако «Барыс» не торопился наказывать гостей. За счет движения по площадке казалось, что игроков из Казахстана больше, поэтому они везде успевают. Да и в целом, «Барыс» показывал очень интересную игру.

Тем не менее, заключительный отрезок игры казался более спокойным, чем предыдущие. Хозяева выполнили свою работу и не брезговали простыми забросами в зону подопечных Квартального, казанцы же как будто смирились с поражением. Последние пять минут команды и вовсе просто доигрывали. Ни мысли, ни опасных моментов. Больше было похоже на аэрохоккей — шайба у одной команды, тут же у другой, потом опять у первой и так по очереди. Очень много удалений было в игре у казанцев, и два из них привез Мисбахов — то он не вовремя накроет шайбу, то выкатится за пределы ограниченной трапеции. А все дело в новых правилах КХЛ. Матч так и закончился — 6:1.

Из самых крупных поражений в современной истории «Ак Барса» можно выделить матч 1 сентября 2018 года против СКА, завершившийся со счетом 1:6, поражение «Нефтехимику» 31 января 2017 года со счетом 8:2, а также победу «Сибири» над казанским коллективом в марте 2014 года со счетом 1:7.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 6:1. «Ак Барс» — Джастин Азеведо — Патрис Кормье — Мэттью Фрэттин (1), Игорь Ожиганов — Микаэль Викстранд; Станислав Галиев — Вячеслав Основин — Эмиль Галимов, Кристиан Хенкель — Даниил Журавлёв; Кирилл Петров — Артём Галимов — Михаил Фисенко, Роман Абросимов — Андрей Педан; Максим Марушев — Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Владимир Ткачёв, Александр Ляхов; Рейдеборн, Мисбахов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.