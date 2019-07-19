Объем обслуженных аэропортами Татарстана пассажиров за полгода вырос почти на 8%

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Объем обслуженных аэропортами Татарстана пассажиров за первое полугодие 2019 увеличился на 7,8%. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.





За полгода количество обслуженных пассажиров аэропортом «Казань» выросло на 7,2%, «Бегишево» – почти на 11%, «Бугульмы» – на 4,5%, рассказал докладчик.

Он отметил, что в феврале началось строительство нового пассажирского терминала международных линий в аэропорту «Бегишево». «Строительство осуществляется за счет собственных средств аэропорта. Срок завершения – декабрь 2020 года», – добавил Андрей Егоров.

Аэропорт «Бугульма» в настоящее время ведет работу по подготовке проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать воздушные суда большей массы, подчеркнул замминистра.

Говоря об открытии новых маршрутов из аэропорта Казани, он заметил, что 30 октября планируется запуск авиарейса из Будапешта в столицу Татарстана, а 31 октября – в Доминиканскую Республику.

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