Выпускница КГАСУ получила премию Biodesign Challenge-2019

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Выпускница КГАСУ и магистерской программы ВШУ Анна Будникова выиграла премию Biodesign Challenge-2019 за лучший научный проект. Об этом в своем Instagram’е рассказала Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Судя по всему, пора создавать рубрику #гордимсянашими, — заявила она. — Два года назад пять молодых архитекторов поступили по гранту Президента Татарстана на магистерскую программу нашего друга @vicenteguallart „Шухов Лаб“ Высшей школы экономики. А на прошлой неделе одна из них, Анна Будникова, получила в Нью-Йорке премию Biodesign Challenge за лучший научный проект. Единственная из России!».

Для того, чтобы представить свое исследование, Анна Будникова прошла отбор среди 500 конкурсантов из 36 высших университетов и школ со всего мира. Вместе со студентами 9 стран она представила свой проект на саммите Biodesign Challenge, который проходил в Музее современного искусства (MoMA) и Школе дизайна Парсонс 20-21 июня.

21 июня они презентовали свои проекты в MoMA и Парсонсе научному сообществу, а 22 июня Анна получила почетный приз и право на публикацию своих исследований в международных научных журналах, добавила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Исследование участницы из России называется «Микокарст: новая генерация самовосстанавливающихся материалов городской среды на основе спор грибов». Его тематика связана с проблемой карстовых провалов, которая была ею изучена на примере участка вдоль казанской реки Нокса. Под руководством ведущего специалиста Шухов Лаб Елены Митрофановой она нашла варианты, которые с помощью использования новых технологий позволили бы управлять карстовыми воронками и восстановить содержащийся в почве известняк с помощью спор. Данная технология укрепления материалов способна повлиять на решение проблемы разрушения архитектурных материалов.

Программа Biodesign Challenge направлена на формирование нового поколения биотехнологов и поддерживает студентов, исследующих биотехнологии для решения глобальных проблем.

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