Татар-информ

26 июня 2019, 16:04

Общество

Выпускница КГАСУ получила премию Biodesign Challenge-2019

Рекомендуем

Общество

Выпускница КГАСУ получила премию Biodesign Challenge-2019

Анна Будникова прошла отбор среди 500 конкурсантов из 36 высших университетов и школ со всего мира.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Выпускница КГАСУ и магистерской программы ВШУ Анна Будникова выиграла премию Biodesign Challenge-2019 за лучший научный проект. Об этом в своем Instagram’е рассказала Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Судя по всему, пора создавать рубрику #гордимсянашими, — заявила она. — Два года назад пять молодых архитекторов поступили по гранту Президента Татарстана на магистерскую программу нашего друга @vicenteguallart „Шухов Лаб“ Высшей школы экономики. А на прошлой неделе одна из них, Анна Будникова, получила в Нью-Йорке премию Biodesign Challenge за лучший научный проект. Единственная из России!».

Для того, чтобы представить свое исследование, Анна Будникова прошла отбор среди 500 конкурсантов из 36 высших университетов и школ со всего мира. Вместе со студентами 9 стран она представила свой проект на саммите Biodesign Challenge, который проходил в Музее современного искусства (MoMA) и Школе дизайна Парсонс 20-21 июня.

21 июня они презентовали свои проекты в MoMA и Парсонсе научному сообществу, а 22 июня Анна получила почетный приз и право на публикацию своих исследований в международных научных журналах, добавила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Исследование участницы из России называется «Микокарст: новая генерация самовосстанавливающихся материалов городской среды на основе спор грибов». Его тематика связана с проблемой карстовых провалов, которая была ею изучена на примере участка вдоль казанской реки Нокса. Под руководством ведущего специалиста Шухов Лаб Елены Митрофановой она нашла варианты, которые с помощью использования новых технологий позволили бы управлять карстовыми воронками и восстановить содержащийся в почве известняк с помощью спор. Данная технология укрепления материалов способна повлиять на решение проблемы разрушения архитектурных материалов.

Программа Biodesign Challenge направлена на формирование нового поколения биотехнологов и поддерживает студентов, исследующих биотехнологии для решения глобальных проблем.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В колонии Менделеевска для отличившихся заключенных организовали День открытых дверей
Новости дня
17:08
Церемония открытия WorldSkills Kazan 2019 будет интерактивной

Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия чемпионата началась 30 мая.

16:56
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов верит в будущее команды

По мнению специалиста, с учетом нового регламента РПЛ казанскому клубу ничего не грозит.

16:48
Ирада Аюпова: Необходимо регламентировать возврат покупателями билетов на театральные спектакли

Процедура возврата билетов сейчас не регламентирована на федеральном или региональном уровне, правила устанавливают сами театры.

16:40
«Единая Россия» представила в ЦИК Татарстана список кандидатов в депутаты Госсовета РТ

Выборы в парламент республики пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

16:32
Почти 80% молодых людей не готовы переезжать из Казани ради работы

Начинающие специалисты чаще всего ищут работу в продажах, на административных позициях, в ИТ-сфере и на производстве.

16:24
Умер экс-председатель ДУМ Башкортостана Нурмухамет Нигматуллин

В марте на заседании президиума ДУМ РБ священнослужитель официально сложил с себя полномочия руководителя.

16:16
Выпускник татарской гимназии имени Марджани при КФУ набрал на ЕГЭ 399 баллов

Рамиль Багавиев сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов, а математику – на 99 баллов.

16:10
«Рубин» покинул полузащитник команды

Владислав Пантелеев и казанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

16:07
В колонии Менделеевска для отличившихся заключенных организовали День открытых дверей

Родным и близким, прибывшим к осужденным, устроили экскурсию по колонии и познакомили с условиями содержания и повседневным бытом.

16:04
Выпускница КГАСУ получила премию Biodesign Challenge-2019

Анна Будникова прошла отбор среди 500 конкурсантов из 36 высших университетов и школ со всего мира.

15:59
Прокуратура Нижнекамска вступилась за бизнесмена, которому не продлили аренду земли под стройку

Предприниматель пытался продлить аренду на участок площадью 9,5 тысяч квадратных метров, чтобы завершить строительство лабораторных корпусов.

15:58
Зарплату специалистов по работе с молодежью в Татарстане повысят в среднем до 32 тыс. рублей

Индексация произойдет с 1 июля, пояснил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

15:50
Лейла Фазлеева: В Татарстане над популяризацией рабочих профессий работает 31 ресурсный центр

Для дошкольников республики в этом году впервые провели региональный чемпионат BabySkills.

15:41
Челнинец купил авиабилеты на сайте мошенников, похожем на официальный сайт авиакомпании

Перед вылетом мужчина узнал, что его нет в списке пассажиров, а на счет авиакомпании не поступало никаких средств.

15:28
Наставник «Зенита-Казани»: «Вербов станет моим ассистентом, но еще может вернуться на площадку»

Владимир Алекно прокомментировал решение экс-либеро казанского клуба о завершении игровой карьеры.

15:22
Инициатор проекта «Тукай Юлы – Путь Тукая»: Туристические проекты открывают болевые точки края

Проект «Тукай Юлы – Путь Тукая» откроют 29 июня в Арском районе РТ.

15:19
Серийный вор из Казани продолжал похищать и продавать прохожим велосипеды, находясь под следствием

Молодого человека поймали после того, как он ограбил автомобиль местного жителя, однако это его не остановило.

15:06
Глава Госкомитета РТ по туризму: Чемпионат WorldSkills в Казани должен стать лучшим в истории

В столице Татарстана началась проверка коллективных средств размещения, задействованных для проживания гостей WorldSkills Kazan 2019.

14:58
В Татарстане проведут Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Консультации будут проводиться с 9.00 до 16.30 в городе Казани и с 8.00 до 15.30 во всех городах и районах РТ.

14:46
В Бавлах из-за проблем с водоснабжением занялись восстановлением скважин

В городе из-за перебоев с подачей воды объявлен режим чрезвычайной ситуации, организован подвоз питьевой и технической воды.

14:33
Жителя Казани осудили за семь килограммов гашиша, найденного в обшивке его автомобиля

Мужчину задержали в Зеленодольском районе, откуда он направлялся в Казань, где планировал сбывать наркотики.

14:24
Римма Ратникова: Проект «Тукай Юлы – Путь Тукая» вдохнет новую жизнь в татарское село
14:16
«Татспиртпром» с начала 2019 года реализовал 27 млн литров пива

В частности, 7 млн литров пенного напитка компания отгрузила в магазины Татарстана.

14:15
Ак Барс Банк запустил курьерскую доставку карт

Пользоваться картой можно сразу же после того, как придет SMS-сообщение об активации счета

14:08
Татарстанцев приглашают пройти по «Пути Тукая» и познакомиться с татарскими обычаями

Старт проекту «Тукай Юлы – Путь Тукая» дадут 29 июня в Арском районе Татарстана.

События