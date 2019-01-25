Татар-информ

19 июня 2019, 20:24

Наука и образование

Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%

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Наука и образование

Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%

Фото: архив/Рамиль Гали

Необходимо повышать имидж детских садов с родным языком воспитания и обучения, уверен первый заместитель министра образования и науки РТ.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане охват обучением и воспитанием на родном (нерусском) языке в дошкольных организациях сохраняется на уровне 54%. Об этом на секции августовского совещания работников педобразования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» заявил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Хочется напомнить о важности сохранения сети национальных детских садов. Право на получение дошкольного образования на родном языке закреплено законодательно. В целом охват обучением и воспитанием на родном языке в Татарстане сохраняется на уровне 54%», – сказал докладчик.

Однако, по словам Ильсура Хадиуллина, не всегда на практике дошкольное учреждение соответствует своему языковому статусу. «Проблема, с одной стороны, связана с контингентом воспитанников. В татарских группах 87% детей татарской национальности, а среди них также есть дети, не владеющие этим языком. С другой стороны – обеспеченность кадрами, способными осуществлять необходимый образовательный процесс на татарском языке», – пояснил он.

Первый замминистра образования и науки РТ подчеркнул, что необходимо вести планомерную работу по приведению таких учреждений в соответствие с языковым статусом, повышать имидж детских садов с родным языком воспитания и обучения.

В Татарстане 764 дошкольных образовательных организации с татарским языком воспитания и обучения, которые посещают 57 тыс. детей. Кроме того, в республике работают 10 детских садов с марийским языком воспитания и обучения, 50 – с чувашским и 14 – с удмуртским. 

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