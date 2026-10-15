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Общество 15 октября 2026 11:49

В центре Казани поэтапно ограничат движение по двум улицам

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В центре Казани поэтапно ограничат движение по двум улицам
Фото: kzn.ru

В центре столицы Татарстана в несколько этапов ограничат движение транспорта по улицам Толстого и Щапова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств для водителей станут работы по строительству газопровода.

В Комитете по транспорту исполкома города пояснили, что с 19 по 25 октября окажется перекрыто пересечение улиц Толстого и Щапова в районе здания №47/7 по Щапова.

В этот же день, 19 октября, но до 5 ноября включительно будут перекрыты улица Толстого в районе здания №17/28 и улица Щапова в районе здания №6к1 по Толстого.

С 21 по 27 октября также будет перекрыта улица Толстого у здания №8. Позднее, с 28 октября по 3 ноября, ту же улицу Толстого перекроют около здания №68 по улице Карла Маркса.

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#ограничение движения
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