Татар-информ

7 июня 2019, 20:46

ОбществоЗдоровье и среда

Новые спортивные комплексы и поездка в Крым: В Татарстане подвели итоги акции «Эковесна-2019»

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ОбществоЗдоровье и среда

Новые спортивные комплексы и поездка в Крым: В Татарстане подвели итоги акции «Эковесна-2019»

Впервые в рамках «Эковесны» в республике прошли акция по сбору старых батареек и конкурс экологических рисунков «Зеленый карандаш».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Лучшую экосемью, а также детский сад, школу и предприятие наградили сегодня в рамках подведения итогов республиканской акции «Эковесна-2019» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В республике акцию поддержали более 1 млн 178 тыс. человек. Это большая, огромная команда татарстанцев, люди, которые выделили свое время, приложили силы, подключили своих друзей и знакомых, чтобы наша республика стала чище», — сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на церемонии награждения победителей.

Новшеством этого года стало проведение акции по сбору старых батареек и конкурса экологических рисунков «Зеленый карандаш». Участниками мероприятий стало большое количество татарстанских школьников.

По итогам акции лучшими признаны детсад № 20 «Мозаика» Чистопольского района и гимназия города Азнакаево. Учреждения школьного и дошкольного образования стали обладателями новых спортивных комплексов. Нурлатское лесничество было отмечено в номинации «Лучшее предприятие». Главный приз — поездку на отдых в Крым — получила семья Долговых из Чистополя. Ими разработан проект по благоустройству заброшенного пустыря в городе, проведен массовый субботник и посадка деревьев с привлечением студентов, школьников, представителей общественного самоуправления.
 

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