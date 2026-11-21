На проспекте Шашина в Лениногорске загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, загорелись вещи в спальной комнате. Пожарные прибыли спустя несколько минут и во время проведения разведки обнаружили 27-летнего парня без сознания в зале. При помощи маски спасаемого его вывели наружу. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в местную ЦРБ.

Также из квартиры вынесли тело 65-летней женщины, однако медики констатировали ее смерть.