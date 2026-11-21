Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В культурном центре «Сайдаш» проходит финал республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил – 2026» под девизом «Я люблю тебя… Жизнь».

«Это большой праздник красоты, материнства и семьи. До мурашек, когда на сцену выходят дети. Дети – наше будущее», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, приветствуя участников конкурса.

В конкурсе принимают участие 11 семей из 9 районов Татарстана и из Казани. В этом году в зональных муниципальных этапах конкурса показали свои таланты 54 семьи из 35 муниципальных районов. Всего в проекте за 21 год приняло участие более 1 000 семей – это более 3 500 детей. Почти две трети всех семей – многодетные семьи.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

«У нас в республике особое отношение к семье, к женщинам и детям. Мне хочется выразить слова благодарности всем, кто поддерживает нас на протяжении 21 года», – поблагодарила партнеров конкурса руководитель и идеолог проекта Изольда Жуйкова.

Конкурс способствует развитию, укреплению и пропаганде института семьи, сохранению духовно-нравственных ориентиров в обществе. Участники конкурса на своем примере рассказывают о семейных ценностях и традициях.

Конкурс проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Конкурс «Нечкэбил» стал неотъемлемой частью социально-культурной и общественной жизни Татарстана. Он включает в себя многочисленные благотворительные и социальные проекты: «Татарстан – территория крепких семей», Семейное движение добрых дел, «Крепким бойцам от крепких семей Татарстана», «Всей семьей на выборы», «Фестиваль семей Татарстана».