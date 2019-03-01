Татар-информ

3 июня 2019, 17:04

ОбществоЗдоровье и среда

Эльмира Зарипова: Благодаря соцподдержке рождаемость на селе выросла на 15%

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ОбществоЗдоровье и среда

Эльмира Зарипова: Благодаря соцподдержке рождаемость на селе выросла на 15%

Фото: архив/Рамиль Гали

По инициативе Президента РТ в Татарстане выплачиваются единовременные выплаты сельским женщинам за первого и третьего ребенка.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По итогам первого квартала текущего года рождаемость на селе в Татарстане выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря беспрецедентным мерам социальной поддержки. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Президентом РТ оказывается системная поддержка семьям с детьми. С прошлого года по его инициативе реализуется беспрецедентная мера, которая направлена на улучшение демографической ситуации в сельской местности. В 2018 году единовременные выплаты на первого ребенка получили 1689 матерей, а с начала этого года – уже 759 детей. В 2018 году 327 матерей получили выплаты при рождении третьего ребенка, а в 2019 году такие выплаты получили 154 мамы», – отметила она.

Решение о единовременной выплате всем молодым женщинам, проживающим на селе не менее трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года, было принято ранее Президентом РТ. Так, если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составляет 50 тысяч рублей. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Благодаря такой соцподдержке увеличилась рождаемость в ряде сельских районов.

«На фоне общероссийской тенденции снижения рождаемости Татарстан активно реализует меры поддержки многодетных семей. Республика также уделяет большое внимание развитию инфраструктуры на селе. Так, количество рождений первых детей увеличилось в Тетюшском, Атнинском, Рыбно-Слободском, Арском, Мамадышском, Апастовском, Высокогорском, Лаишевском, Дрожжановском и Кукморском районах. Рождение третьего ребенка увеличилось в Черемшанском, Тукаевском, Тюлячинском, Алькеевском, Мензелинском, Буинском, Камско-Устьинском и Ютазинском районах», – сказала Зарипова.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что по поручению Президента РТ в Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат еще три дополнительные меры социальной поддержки. Это электронный сертификат в размере 10 тысяч рублей на год на лекарства семьям, воспитывающим пять и более детей и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Также малоимущим семьям, имеющим пять и более детей, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере более 4,5 тысяч рублей.

 

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