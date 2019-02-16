Минниханов встретится с наследным принцем Абу-Даби на IDEX-2019

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует вылететь в Объединенные Арабские Эмираты, где его ждет ряд переговоров на полях Международной оборонной выставки IDEX-2019. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Завтра в Абу-Даби состоится открытие Международной оборонной выставки IDEX-2019. После торжественной церемонии будет обход выставки наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном, ознакомление с российской экспозицией. Вместе с ним выставку будет смотреть Рустам Нургалиевич», — сказала Галимова.

По ее словам, на площадке форума у Президента РТ состоится встреча с генеральным директором компании International Golden Group Фадилем Аль-Кааби (стенд IGG). Эта компания является ведущим поставщиком для вооруженных сил ОАЭ. Поставляет стрелковое, тяжелое вооружение, боеприпасы, боевые танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и многое другое.

«Также у Президента РТ запланирована встреча с генеральным директором компании Tawazun Тареком Аль Хосани. Через дочерние предприятия производит и поставляет беспилотные аппараты, многофункциональные транспортные средства и оружие для международных вооруженных сил и охранных предприятий» — уточнила представитель Казанского Кремля.

Компания Tawazun производит снайперские винтовки, винтовки и ружья марки MERKEL. Компания также проводит тренинги для стрелковых клубов.

По словам Лилии Галимовой, в понедельник, 18 февраля Президент РТ продолжит свою работу уже в составе российской делегации, которую возглавляет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Состоится встреча с Министром иностранных дел ОАЭ, сопредседателем Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Шейхом Абдаллой бен Зайедом Аль Нахайяном», — отметила собеседница «Татар-информ».

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