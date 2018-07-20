Минниханов поблагодарил Путина за поддержку в проведении ЧМ-2018

Президент Татарстана озвучил главе российского государства итоги проведения матчей мундиаля в республике.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил россиийского лидера за доверие, оказанное Казани как городу-участнику чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Хочу еще раз поблагодарить лично Вас, уважаемый Владимир Владимирович, Правительство страны за оказанное доверие и поддержку при организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу в городе Казани», — обратился Минниханов к Путину.

Президент Татарстана сообщил, что Казань приняла шесть игр, 255 тысяч зрителей смогли посмотреть матчи с трибун стадиона «Казань Арена». Более 800 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков. Всего около 300 тысяч туристов посетили Татарстан в дни матчей ЧМ, и 60 процентов из них — иностранцы.

Владимир Путин проводит в Калининграде совместное заседание совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Во время этой встречи подводятся итоги ЧМ-2018.