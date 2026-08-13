Водитель был пьян: появились подробности ДТП с погибшими детьми и женщиной в РТ

Стали известны подробности смертельной аварии, унесшей жизни женщины и двух детей. Новые сведения обнародовала Прокуратура Татарстана.

Напомним, страшное ДТП произошло накануне вечером в Верхнеуслонском районе РТ. 54-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Лада Калина» и «Лада Искра». В результате аварии погибли пассажиры автомобиля «Лада Искра» – женщина, а также двое детей. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

По информации надзорного ведомства, за рулем иномарки находился житель Казани. Он управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В легковушке, пассажиры которой погибли в результате ДТП, находились супруги с детьми.

По данному факту заведено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.