Муфтий Татарстана объяснил, как мусульманину заслужить прощение грехов

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Мусульмане могут заслужить прощения Всевышнего, придерживаясь сунны Пророка Мухаммада. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

Муфтий напомнил, что Пророк был послан в качестве милости для всего человечества, и в нем был наилучший пример для людей. Далее он приводит аят суры Корана «Трофеи», где сказано: «Но Аллах не станет их карать, пока ты среди них».

«Из этого аята следует закономерный вопрос: а как нам, современным мусульманам, заслужить прощения Всевышнего, ведь среди нас уже нет Посланника? Ответ прост: пока жива его сунна и наши братья и сестры придерживаются пути “ахлю сунна”, его вероучения и образа жизни, это и будет означать, что Пророк среди нас», – отметил Самигуллин в своем обращении по случаю наступления месяца Мавлида.