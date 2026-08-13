Муфтий Татарстана объяснил, как мусульманину заслужить прощение грехов
Мусульмане могут заслужить прощения Всевышнего, придерживаясь сунны Пророка Мухаммада. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.
Муфтий напомнил, что Пророк был послан в качестве милости для всего человечества, и в нем был наилучший пример для людей. Далее он приводит аят суры Корана «Трофеи», где сказано: «Но Аллах не станет их карать, пока ты среди них».
«Из этого аята следует закономерный вопрос: а как нам, современным мусульманам, заслужить прощения Всевышнего, ведь среди нас уже нет Посланника? Ответ прост: пока жива его сунна и наши братья и сестры придерживаются пути “ахлю сунна”, его вероучения и образа жизни, это и будет означать, что Пророк среди нас», – отметил Самигуллин в своем обращении по случаю наступления месяца Мавлида.