В Татарстане 70% выпускников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи

В Татарстане 70% выпускников смогли улучшить результаты ЕГЭ, пересдав один из экзаменов. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования.

«С 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина у одиннадцатиклассников появилась возможность пересдать один из экзаменов. Количество выпускников, воспользовавшихся этим правом, растет», – заявил он.

По словам Хадиуллина, в этом году более 3 тыс. выпускников республики пересдали один из экзаменов. Из них 13% сохранили предыдущий результат, а 17% – ухудшили.

Министр подчеркнул, что всего в этом году 416 учеников на ЕГЭ достигли высоких результатов: 100 баллов получили 364 человека, 200 баллов – 50 одиннадцатиклассников.