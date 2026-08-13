В Альметьевске завершился педагогический кейс-чемпионат «Татнефти»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

III Всероссийский педагогический кейс-чемпионат «Татнефти» собрал в Альметьевске 240 участников из 23 регионов России. За пять дней 60 команд разработали проекты по направлениям «Педагог», «Ученик» и «Семья» и представили их экспертному жюри, сообщает газета «Нефтяные вести».

«Мы движемся в одном направлении: стараемся создать необходимые условия, чтобы молодое поколение было сильнее, умнее, чтобы у ребят были возможности становиться творцами и созидателями. Именно их идеи, технологии и труд в дальнейшем будут обеспечивать устойчивое развитие нашей страны», – отметил заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Ренат Мамин.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Одним из центральных мероприятий стал открытый диалог с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым. Педагоги напрямую задали ему вопросы о роли учителя, взаимодействии школы и семьи, поддержке детей, профессиональном выгорании и развитии образовательной среды.

Отдельное внимание во время встречи уделили доверию между педагогами, детьми и родителями. Наиль Маганов отметил, что оно формируется прежде всего через личный пример и отношение человека к своему делу.

«Доверие нужно заслуживать своим трудом, искренностью и честным отношением к обязанностям. Возможно, это простая модель, но она работает», – сказал генеральный директор компании.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Программу дополнили практикумы по применению искусственного интеллекта, профессиональные дискуссии и знакомство с экосистемой компании.

Перед подведением итогов состоялась панельная дискуссия «Готовим к будущему или готовим будущее?». Представители муниципальной власти, образования, науки и бизнеса обсудили, как меняется роль педагога, какие задачи стоят перед современной школой и какие условия необходимо создавать для развития детей.

К заключительному дню команды подошли с готовыми проектами. После полуфинальных защит лучшие участники представили свои разработки экспертному жюри. Победителей определили в каждом из трех направлений, еще десять человек получили награды в специальных номинациях.

За пять дней участники чемпионата не только подготовили собственные разработки, но и получили профессиональные контакты и экспертную обратную связь. Теперь авторам проектов предстоит продолжить работу над ними и перенести полученный опыт в реальную образовательную практику.