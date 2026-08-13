Учитель рассказал, как помочь детям адаптироваться к школе после каникул

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с «Абзацем» дал советы родителям, как помочь детям мягко адаптироваться к учебе после длительных каникул.

«Уже с августа стоит начать адаптацию: постепенно сдвигать график, чтобы подъем был не в полдень, а пораньше. Питание тоже стоит предоставлять по расписанию, близкому к школьному. Стоит потихоньку читать, выполнять несложные задания по математике и русскому языку, если речь идет об учениках начальной и средней школы», – рассказал он.

Учитель посоветовал вместе с ребенком покупать канцелярию, просматривать учебники и заранее возобновить общение со школьными друзьями. По его словам, такие занятия помогут постепенно вернуть ребенка к привычному учебному ритму.

Педагог подчеркнул: родителям важно сформировать у детей положительные ассоциации со школой и избегать запугивания.

«В семье нужно вести разговоры на школьную тему, но не в унылом ключе, а настраивать ребенка на то, что перед ним открывается дверь в мир знаний», – отметил Снегуров.

Взрослые могут прогуляться вместе с ребенком возле школы, зайти на школьный двор и вспомнить интересные истории из собственного детства, считает он.

Ранее сообщалось, что для первоклассников предусмотрен ступенчатый режим обучения. В сентябре и октябре школьники занимаются по три урока в день продолжительностью 35 минут, а в ноябре и декабре – по четыре урока также по 35 минут. С января продолжительность занятий увеличивается до 40 минут.