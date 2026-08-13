Оценку за поведение в пилотном режиме введут в 13 школах Татарстана

В этом учебном году оценку за поведение введут в 13 школах Татарстана. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

«С этого учебного года мы возвращаем хорошо забытую советскую практику – оценку за поведение. Пока механизм будет отрабатываться пилотно», – рассказал глава Минобрнауки.

Так, оценивать поведение будут в 2-8 классах школ №№ 43, 55, 98, 156 Казани, 31, 34, 55 Набережных Челнов, школы № 33 и лицея № 31 Нижнекамска, школ № 21 Альметьевска и 8 Лениногорска, гимназий № 7 Бугульмы и 1 Елабуги.

Предполагается три уровня оценивания: «образцово», «допустимо», «недопустимо», уточнил министр.

«Рассчитываем, что это повысит дисциплину на уроках и укрепит взаимное уважение между учителями и учениками», – подчеркнул он.