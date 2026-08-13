«ПСЖ» - обладатель Суперкубка УЕФА

Фото: psg.fr

Накануне, в Зальцбурге прошел первый матч европейского сезона – французский «ПСЖ» и английская «Астон Вилла» разыграли Суперкубок УЕФА.

Первый тайм команды завершили вничью -1:1. У парижан голом отметился Хвича Кварацхелия, а за команду с «Туманного альбиона» забил Брайан Маджо.

Победу же французскому клубу во втором тайме принес гол Дезире Дуэ на 61-й минуте.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь матч.



«ПСЖ» – действующий победитель Лиги чемпионов.