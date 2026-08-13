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Общество 13 августа 2026 09:45

Беляев: выплаты семьям погибших и пострадавшим в Нижнекамске будут удвоены

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Беляев: выплаты семьям погибших и пострадавшим в Нижнекамске будут удвоены
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Семьям погибших и пострадавшим при атаке на Нижнекамск выплатят удвоенную финансовую помощь – республиканские компенсации дополнят выплатами от предприятий и муниципалитета, сообщил в своем официальном канале в МАКС мэр города Радмир Беляев.

«Семьям погибших предприятия выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшим – по 600 тыс. рублей при тяжёлом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при лёгком», – написал Беляев.

Согласно сообщению, предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье – 2 млн рублей. Также из бюджета муниципалитета для семьи выделен 1 млн рублей.

«Спасибо руководителям предприятий и всем, кто помогает семьям, за поддержку. Только вместе мы можем пережить эту тяжелую боль», – добавил мэр.

#Радмир Беляев #нижнекамск
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